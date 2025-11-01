Россиян предупредили о запретах в квартирах

Юрист Соловьев: Нарушающим покой соседей россиянам грозит наказание

Жильцам многоквартирных домов, которые нарушают покой соседей, грозит наказание. Об этом предупредил заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев в беседе с 360.ru.

Эксперт ответил на вопрос о вмешательстве властей в ситуацию, когда один из соседей сильно захламляет собственное жилье. По его словам, в данном случае конкурируют две нормы — право собственности и жилищный кодекс, предполагающий, что у каждого помещения есть целевое назначение.

К примеру, жилое помещение нельзя использовать для производственной деятельности или гостиничного бизнеса. Кроме того, собственник обязан содержать его в состоянии, которое не будет нарушать права и законные интересы других жильцов. Также существует закон об ответственном обращении с домашними животными.

«Главным критерием является, нарушает ли человек покой соседей, санитарно-эпидемиологические требования, угрожает ли такая обстановка безопасности самих животных», — заключил Соловьев.

Ранее жительница Москвы устроила в своей квартире свалку с горами мусора и девятью кошками. Соседи женщины пожаловались на неприятный запах и насекомых.