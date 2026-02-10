Реклама

05:30, 10 февраля 2026Экономика

Работодателей предупредили о штрафе за невыплату премии

РИА Новости: Штраф за невыплату премии может составить до ₽50 тыс.
Евгений Силаев
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Работодателям, не выплатившим премии в установленный срок, может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом предупредила профессор Ирина Шестерякова в беседе с РИА Новости.

«Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа», — отметила Шестерякова.

Она напомнила, что для должностных лиц сумма штрафа варьируется от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный в организации режим рабочего дня.

