Экономика
05:43, 22 января 2026Экономика

Россиян предупредили о последствиях частых перекуров на работе

Юрист Хаминский: Россиянам грозит дисциплинарное взыскание за частые перекуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный в организации режим рабочего дня. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, такие меры должны быть прописаны во внутренних документах компании. Собеседник агентства также подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ штраф за подобные нарушения не предусмотрен, в связи с чем работодатель не вправе накладывать денежное взыскание на сотрудника за перекуры. Однако количество перекуров должно соответствовать правилам отдыха, установленным в организации. Хаминский добавил, что курить разрешается только в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что самой распространенной причиной для штрафов россиян на работе стало нарушение трудового режима. Такой ответ дали 57 процентов респондентов. Речь идет в том числе о неявке, опозданиях, отклонениях от графика и т.д. На втором месте оказалось ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей.

