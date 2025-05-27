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10:06, 27 мая 2025Экономика

Названы самые распространенные причины для штрафов на работе

РИА Новости: Россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Самыми распространенными причинами для штрафов россиян на работе стали опоздания и неявка сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось во всех российских регионах с 12 по 14 мая 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности свыше 3,5 тысячи человек, представляющих различные возрастные категории.

По итогам опроса выяснилось, что самой распространенной причиной штрафов на работе стало нарушение трудового режима. Такой ответ дали 57 процентов респондентов. Речь идет в том числе о неявке, опозданиях, отклонениях от графика и т.д. На втором месте оказалось ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40 процентов). За нарушение техники безопасности и случаев недостачи штрафы предусмотрены у 23 процентов опрошенных.

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Другими причинами для санкций на работе стало несоответствующее обращение с клиентами (14 процентов), несоблюдение дресс-кода (13 процентов), использование ненормативной лексики (8 процентов) и несоблюдение гигиенических требований (6 процентов). В целом же система штрафов за различные нарушения предусмотрена у 42 процентов респондентов. При этом почти половина (49 процентов) хотя бы раз за карьеру получали подобного рода штрафы.

Ранее россиян предупредили о штрафных санкциях за некоторые виды предпринимательской деятельности на дому. Гражданам еще раз напомнили, что собственник или арендатор квартиры не должен нарушать санитарные и противопожарные нормы. Кроме того, нельзя создавать соседям неудобства, в числе которых шум, посторонние запахи, повышенная нагрузка на инженерные сети и т.д. В жилых помещениях также категорически запрещено открывать гостиницу, продуктовый магазин или любые заведения общественного питания. Под запретом также ведение медицинской или миссионерской деятельности.

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