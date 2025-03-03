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13:21, 3 марта 2025Экономика

Россиян предупредили об ответственности за работу на дому. Кому грозят штрафы?

РИА Новости: В России за бизнес на дому грозят предписания и штраф
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили об ответственности за некоторые виды предпринимательской деятельности на дому. Несмотря на то что некоторыми видами бизнеса можно заниматься в квартирах, собственник или арендатор не должен нарушать санитарные и противопожарные нормы.

Кроме того, предпринимателю, решившему вести бизнес на дому, нельзя создавать соседям неудобства, в числе которых шум, посторонние запахи, повышенная нагрузка на инженерные сети и так далее.

Чем можно и нельзя заниматься на дому

Специалисты уточнили, что в квартире разрешено заниматься консультированием (юридической и психологической деятельностью), репетиторством, работой в сфере IТ, творческой и адвокатской деятельностью, шитьем и ремесленной работой, можно даже открыть детский сад. Последний вариант при этом имеет множество нюансов в части санитарно-эпидемиологических требований и правил пожарной безопасности, прописанных различными сводами правил.

Фото: U__Photo / Shutterstock / Fotodom

Категорически запрещается открывать в квартире гостиницу, продуктовый магазин или любые заведения общественного питания. Под запретом также ведение медицинской или миссионерской деятельности.

Что грозит нарушителям

Юристы уточняют, что если в многоквартирном доме жилое помещение используется под склад, офис или производство, соседи и управляющая компания могут пожаловаться в жилищную инспекцию. «В случае выявления нарушений собственнику грозят предписания об устранении нарушений, а при неисполнении — штрафы», — поясняют эксперты.

За несоблюдение закона грозит штраф: за несоблюдение санитарных норм размером от 500 до 1 тысячи рублей, за использование жилых помещений не по назначению в размере от 1 до 5 тысяч рублей и за сопутствующие нарушения, например, за превышение допустимого уровня шума, в размере 1-2 тысячи рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В случае, если нарушитель, получив штраф, не прекращает заниматься противоправной деятельностью, жилищная инспекция, Роспотребнадзор или местные органы власти могут обратиться в суд, где будут добиваться запрета на ведение подобной работы в жилом помещении. Если же ведение незаконного бизнеса привело, например, к пожару или жертвам, владельцу помещения может грозить уголовная ответственность. В таком случае наказанием будет лишение свободы на срок до четырех лет.

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