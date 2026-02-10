Раскрыта судьба застрявшего в Египте тела российской туристки

TourDom: Тело российской туристки застряло в Шарм-эш-Шейхе из-за долга

Появились подробности местонахождения бездыханной российской туристки, которая отравилась насмерть в отеле Египта. Ее судьбу раскрыл TourDom.

Тело гражданки РФ до сих пор не выдали родственникам из-за долга перед больницей. 69-летняя россиянка, которая перестала подавать признаки жизни более трех недель назад, застряла в Шарм-эш-Шейхе. Представитель консульского отдела посольства России объяснил, что сотрудникам дипмиссии удалось сократить траты на расходы с 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей) до 14 тысяч долларов (более миллиона рублей).

Посредником в передаче денег выступала страховая компания, клиенткой которой была туристка. Однако ее родственники «решили произвести оплату собственным способом» и до сих пор этого не сделали.

Ранее сообщалось, что путешественницы Татьяны не стало спустя 12 дней после ужина в первый день заселения в египетской гостинице. Жители поселка Мирный в Самарской области, где она проживала, собрали нужную сумму денег, однако возникли трудности с их переводом за рубеж. Также смертью россиянки в Египте заинтересовался Роспотребнадзор.