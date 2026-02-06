Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта после смерти россиянки

Роспотребнадзор заинтересовался смертью россиянки после ужина в отеле Египта и направил запрос в Министерство здравоохранения курортной страны. Об этом сообщает ведомство.

Там отметили, что причиной случившегося предположительно стала кишечная инфекция. В запросе Роспотребнадзор попросил «предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки». Кроме того, официальный запрос был направлен в Ассоциацию туроператоров России.

69-летняя Татьяна из Самарской области отдыхала за границей впервые и выбрала египетский Шарм-эш-Шейх. Поужинав креветками и кальмарами в гостинице Domina Coral Bay Aquamarine, она заболела и 12 дней провела в тяжелом состоянии с анемией и септическим шоком. Спасти женщину не удалось, ее тело уже три недели находится в больнице Египта.