Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:47, 6 февраля 2026Путешествия

Роспотребнадзор заинтересовался смертью россиянки после ужина в отеле Египта

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта после смерти россиянки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: onapalmtree / Shutterstock / Fotodom

Роспотребнадзор заинтересовался смертью россиянки после ужина в отеле Египта и направил запрос в Министерство здравоохранения курортной страны. Об этом сообщает ведомство.

Там отметили, что причиной случившегося предположительно стала кишечная инфекция. В запросе Роспотребнадзор попросил «предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки». Кроме того, официальный запрос был направлен в Ассоциацию туроператоров России.

69-летняя Татьяна из Самарской области отдыхала за границей впервые и выбрала египетский Шарм-эш-Шейх. Поужинав креветками и кальмарами в гостинице Domina Coral Bay Aquamarine, она заболела и 12 дней провела в тяжелом состоянии с анемией и септическим шоком. Спасти женщину не удалось, ее тело уже три недели находится в больнице Египта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Российский «Форпост-РЭ» впервые покажут в Саудовской Аравии

    Раскрыт подарок Лаврову от главы МИД Швейцарии

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok