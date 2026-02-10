Россиянин украл деревянную рогатку и угрожал продавцам ножом

В Мурманске мужчина угрожал продавцам ножом ради кражи рогатки

В Мурманске местный житель украл в магазине деревянную рогатку и угрожал ножом остановившим его продавцам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

Установлено, что мужчина пришел в магазин, выбрал деревянную рогатку и направился на выход. Заметивший происходящее продавец попытался убедить посетителя оплатить товар или вернуть его на место, однако был проигнорирован.

Попытку кражи заметили другие продавцы, которые также попытались убедить мужчину оплатить рогатку. Вместо этого посетитель достал раскладной нож. Работники торговой точки заблокировали злоумышленника и вызвали полицию.

Выяснилось, что мужчина был ранее судим за грабеж, кражу и ряд других преступлений, а в данный момент является безработным.

«Мужчина не отрицал содеянного, однако мотив своего проступка он так и не смог объяснить», — сообщили в МВД.

Также сотрудники полиции установили, что несколько дней назад подозреваемый по аналогичной схеме украл из продуктового магазина несколько бутылок спиртного на 1400 рублей.

