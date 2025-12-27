Реклама

Силовые структуры
08:23, 27 декабря 2025

Неверный муж вместе с любовницей украл кролика для беременной жены

Евгений Силаев
В Улан-Удэ неверный муж вместе с любовницей украл кролика для беременной жены. Об этом сообщило ГУ МВД по республике Бурятия на своем сайте.

Отмечается, что мужчина прибыл в столицу Бурятии из Тарбагатайского района ради новогоднего подарка супруге. В процессе познакомился с женщиной, выпил с ней, после чего оба отправились в зоомагазин. Там муж взял кролика и спрятал под куртку, однако подарить не успел. Его задержали.

Кролика вернули хозяевам. В свою очередь, мужчина будет ждать суда под подпиской о невыезде.

Ранее вор украл золотую цепочку у туриста в Европе, попытался ее проглотить и подавился. Пока товарищи злоумышленника пытались вытащить из его горла ювелирное изделие, очевидец событий обратился в полицию.

