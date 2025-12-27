В Улан-Удэ мужчина украл кролика для беременной жены

В Улан-Удэ неверный муж вместе с любовницей украл кролика для беременной жены. Об этом сообщило ГУ МВД по республике Бурятия на своем сайте.

Отмечается, что мужчина прибыл в столицу Бурятии из Тарбагатайского района ради новогоднего подарка супруге. В процессе познакомился с женщиной, выпил с ней, после чего оба отправились в зоомагазин. Там муж взял кролика и спрятал под куртку, однако подарить не успел. Его задержали.

Кролика вернули хозяевам. В свою очередь, мужчина будет ждать суда под подпиской о невыезде.

