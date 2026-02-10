Умер адвокат Генрих Падва

08:33, 10 февраля 2026Мир

В Европе рассказали о «глубоких корнях» неприязни Орбана к Зеленскому

Politico: Неприязнь Орбана к Зеленскому является личной и имеет глубокие корни
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Европе считают, что позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Киева может быть связана с личной неприязнью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

«Это личные отношения между Орбаном и Зеленским. Это нечто большее, чем стратегическая игра», — заявил собеседник издания. По его словам, неприязнь венгерского лидера к Киеву «имеет глубокие корни».

Издание обратило внимание, что политики неоднократно обменивались жесткими публичными высказываниями. Зеленский называл Будапешт «маленькой Москвой», а Орбан обвинял Украину в коррупции и угрозах суверенитету Венгрии.

Ранее Владимир Зеленский резко высказался об Орбане в своей речи на ВЭФ в Давосе. По его словам, внутри Евросоюза действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. В частности, украинский лидер заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

В ответ Орбан заявил, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению и украинскому лидеру стоило бы об этом помнить. «Существует специфическая украинская форма угроз, с которой я сейчас столкнулся, которая смешана с оскорблениями. То есть вы не только угрожаете, но и оскорбляете, понимаете? Я хорошо переношу оскорбления, я могу с ними справиться», — отметил он в видеообращении.

