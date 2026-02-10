В Одесской области заявили об ударе по энергетике

Кипер: ВС России нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области

Российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области на юге Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Кипер в Telegram.

По его словам, повреждения получил один из энергообъектов Одесской области. Где он находится, а также что представляет собой — не уточняется. В результате начался пожар.

«Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное электроснабжение от генераторов», — сообщил Кипер.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник объяснил удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву. Он заявил, что Украина стянула в столицу военные производства, склады и координационные центры.