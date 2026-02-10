В Одесской области заявили об ударе по энергетике

Российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области на юге Украины. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Кипер в Telegram.
По его словам, повреждения получил один из энергообъектов Одесской области. Где он находится, а также что представляет собой — не уточняется. В результате начался пожар.
«Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное электроснабжение от генераторов», — сообщил Кипер.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник объяснил удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву. Он заявил, что Украина стянула в столицу военные производства, склады и координационные центры.