Корнелюк отреагировал на слова Макаревича фразой о бесконечной глупости

Корнелюк назвал глупостью слова Макаревича о плагиате в российской музыке

Заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк прокомментировал слова лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) о том, что русский рок вторичен из-за плагиата у американских артистов. Его слова приводит «Абзац».

«Грустно и жалко, что у него такое извращенное представление о музыке. У нас было много великих композиторов, не буду говорить о классиках», — подчеркнул Корнелюк.

Артист отметил, что высказыванием о якобы копировавших американские хиты звездах российской музыки Макаревич показал свою глупость. «Разум человеческий комичен, глупость бесконечна», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич фигурирует в материалах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Музыкант упоминается в обзоре прессы, полученном Эпштейном в мае 2012 года, в связи с участием в акциях протеста в начале 2010-х годов.