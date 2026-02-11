Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:00, 11 февраля 2026Бывший СССР

На Украине признали перспективы сотрудничества между Россией и США

Экс-командир ВСУ Прошинский: США выгоднее сотрудничать с Россией, чем с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным Дед в эфире YouTube-канала MayiakUA признал перспективы сотрудничества между Россией и США, отметив, что Вашингтону выгоднее взаимодействовать с Москвой, чем с Киевом.

«Я понимаю, что для США и лично для (президента США Дональда) Трампа, Россия и (президент России Владимир) Путин – это более перспективный торговый партнер», — отметил экс-командир.

Он добавил, что с экономической точки зрения очевидно, что Россия со своими запасами и возможностями имеет куда больше выгодных предложений для американской стороны.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».

