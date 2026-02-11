На Украине захотели прибегнуть к «крайним мерам» для поимки 2 миллионов уклонистов

Горбенко: На Украине для поимки уклонистов прорабатываются крайние меры

На Украине для поимки 2 миллионов уклонистов прорабатывают «крайние меры». Об этом заявил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Есть предложения очень крайние, чтобы и какое-то имущество этих ребят арестовывалось», — уточнил парламентарий.

Однако, по словам нардепа, украинцев такие меры «не особо пугают». Особенно, если речь идет о гражданах, покинувших страну, отметил Горбенко.

Ранее стало известно, что на Украине придумали новый способ уклонения от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Чтобы не находиться на фронте, бойцы отправляются в госпитали для лечения хронических заболеваний.

