РИА Новости: На Украине придумали способ уклонения от службы в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появился новый способ уклонения от службы: бойцы большую часть времени проводят в госпиталях, в которых вместо воинской службы лечат свои хронические заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Формально эти люди числятся в ВСУ, но фактически большую часть "службы" проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке», — заявил источник агентства.

По данным источника, украинские бойцы, у которых имеются хронические заболевания, обращаются за медицинской помощью еще во время учений и не участвуют в боевых действиях, при этом получая выплаты. «Неизлечимых уклонистов» стало так много, что раненные на поле боя бойцы ВСУ не могут получить статус «непригодный» и выплату денежных средств.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки. По его словам, тела военных не хотят эвакуировать, поскольку их родственникам положены выплаты, которые «никто платить не собирается».