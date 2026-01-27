Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 27 января 2026Бывший СССР

На Украине придумали новый способ уклонения от службы в ВСУ

РИА Новости: На Украине придумали способ уклонения от службы в ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появился новый способ уклонения от службы: бойцы большую часть времени проводят в госпиталях, в которых вместо воинской службы лечат свои хронические заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Формально эти люди числятся в ВСУ, но фактически большую часть "службы" проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке», — заявил источник агентства.

По данным источника, украинские бойцы, у которых имеются хронические заболевания, обращаются за медицинской помощью еще во время учений и не участвуют в боевых действиях, при этом получая выплаты. «Неизлечимых уклонистов» стало так много, что раненные на поле боя бойцы ВСУ не могут получить статус «непригодный» и выплату денежных средств.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки. По его словам, тела военных не хотят эвакуировать, поскольку их родственникам положены выплаты, которые «никто платить не собирается».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

    Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

    Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

    Россиян предупредили о риске вызвать пожар одним видом мусора

    Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

    Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

    Белла Хадид рассталась с ковбоем после двух лет отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok