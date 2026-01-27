Реклама

ВСУ бросили сотни тел бойцов в зоне СВО

Марочко: ВСУ оставили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя и Купянска
Марина Совина
Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо брошенных тел у Гуляйполя — такая тенденция отмечается по всей линии боевого соприкосновения. Огромное количество трупов — сотни трупов — солдат вооруженных формирований Украины валяются на линии боевого соприкосновения», — сообщил он.

Как утверждает эксперт, тела украинских военных не эвакуируют, поскольку властям «не нужны лишние цифры трупов», ведь их родственникам положены выплаты, которые «никто платить не собирается». «Многих солдат, кого они знают, что мы ликвидировали, они записывают либо в без вести пропавших, либо вообще в СОЧи (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Марочко.

Ранее боец украинской армии сообщил, что командование ВСУ запретило военным забирать тела своих сослуживцев в Гуляйполе.

