Забота о себе

Забота о себе
03:00, 11 февраля 2026

Названы причины снижения интереса к сексу у женщин

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

С возрастом у многих женщин снижается либидо, считают сексолог Лори Дэвис и гинеколог Алисса Двек. Причины утраты интереса к сексу они назвали изданию Women’s Health.

По словам специалистов, один из ключевых факторов снижения либидо — это так называемая «диспропорция желаний», то есть ситуация, при которой у партнеров возникают разные потребности в сексе. Дэвис отмечает, что такие разногласия часто происходят на фоне изменения биологических и эмоциональных факторов.

Двек добавила, что интерес к сексу также может угаснуть из-за гормональных изменений, в том числе из-за снижения уровня эстрогена или тестостерона. Кроме этого, либидо может снижаться из-за сухости влагалища или появления болезненных ощущений. Наконец, на интимную жизнь негативно влияют психологические факторы: усталость, стресс, тревожность, а также ухудшение отношений с партнером.

По мнению Дэвис и Двек, снижение интереса к сексу не всегда означает патологию, но требует внимания, если приводит к постоянному дискомфорту или конфликтам в отношениях. Они посоветовали парам, которые столкнулись с этой проблемой, открыто обсуждать свои ожидания и при необходимости обращаться к специалистам.

Ранее сексолог Олеся Мелехина предостерегла женщин от частого использования вибратора. По ее мнению, злоупотребление вибраторами может привести к тому, что женщина будет испытывать меньше удовольствия от секса с реальным партнером.

