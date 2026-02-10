Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что злоупотребление вибраторами может привести к тому, что женщина будет испытывать меньше удовольствия от секса с реальным партнером. О негативных последствиях эротических игрушек она предупредила женщин в Telegram-канале.

Мелехина сравнила вибратор с тяжелым роком, а стимуляцию руками и пенисом — с тихой музыкой. Если злоупотреблять секс-игрушками, то нервная система адаптируется, а порог чувствительности повысится. В результате ощущения во время реального секса будут казаться более слабыми, предупредила специалистка.

Кроме того, целью использования вибратора является быстрый и интенсивный оргазм, добавила она. «Если мозг привык к быстрому маршруту, ему нужно время, чтобы снова насладиться более длинной и живописной дорогой», — написала сексолог.

Еще одной проблемой вибраторов является фиксация исключительно на клиторе, добавила Мелехина. По ее словам, во время реального секса происходит комплексная стимуляция, а клитор является хоть и главной, но далеко не единственной эрогенной зоной.

Ранее сексолог Диана Соминина перечислила признаки зависимости от порнографии у мужчин. Она призвала обратить внимание на возникновение раздражительности при попытке воздержаться от просмотра фильмов для взрослых.