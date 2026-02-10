Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 10 февраля 2026Забота о себе

Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что злоупотребление вибраторами может привести к тому, что женщина будет испытывать меньше удовольствия от секса с реальным партнером. О негативных последствиях эротических игрушек она предупредила женщин в Telegram-канале.

Мелехина сравнила вибратор с тяжелым роком, а стимуляцию руками и пенисом — с тихой музыкой. Если злоупотреблять секс-игрушками, то нервная система адаптируется, а порог чувствительности повысится. В результате ощущения во время реального секса будут казаться более слабыми, предупредила специалистка.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Кроме того, целью использования вибратора является быстрый и интенсивный оргазм, добавила она. «Если мозг привык к быстрому маршруту, ему нужно время, чтобы снова насладиться более длинной и живописной дорогой», — написала сексолог.

Еще одной проблемой вибраторов является фиксация исключительно на клиторе, добавила Мелехина. По ее словам, во время реального секса происходит комплексная стимуляция, а клитор является хоть и главной, но далеко не единственной эрогенной зоной.

Ранее сексолог Диана Соминина перечислила признаки зависимости от порнографии у мужчин. Она призвала обратить внимание на возникновение раздражительности при попытке воздержаться от просмотра фильмов для взрослых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Офицеры ВСУ начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха мирных жителей

    Зеленского предостерегли от утраты Черного моря

    В Евросоюзе назвали пять шагов для вступления Украины

    В Европе рассказали о «глубоких корнях» неприязни Орбана к Зеленскому

    ВС России атаковали тыловой аэродром ВСУ

    Молодая россиянка решила заработать на теракте ночью

    Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok