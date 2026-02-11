Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:04, 11 февраля 2026Авто

Покинувший Россию автогигант заявил о рекордных убытках

Reuters: Чистый убыток Ford в IV квартале превысил 11 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Компания Ford Motor заявила о рекордном за всю ее историю квартальном убытке. Об этом сообщило Reuters.

Оказалось, что в IV квартале 2025 года чистый убыток этого автогиганта достиг 11,1 миллиарда долларов после существенных ранее объявленных списаний в рамках программ по разработке электромобилей. В аналогичный период 2024 года речь шла о прибыли в 1,8 миллиарда.

Отмечается, что подразделение Ford, занимающееся электромобилями и программным обеспечением, зафиксировало убытки в размере 4,8 миллиарда долларов. В этом году убытки будут в диапазоне от 4 до 4,5 миллиардов долларов.

В целом, по итогам минувшего года Ford столкнулась с чистым убытком в 8,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что с серьезными финансовыми трудностями столкнулся второй по величине японский автопроизводитель Honda Motor. В III квартале его операционная прибыль составила 987,07 миллиона долларов или на 61,4 процента ниже, чем годом ранее.

