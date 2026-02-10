Ушедший из России автогигант признал обрушение прибыли

Reuters: Прибыль японского автогиганта Honda упала больше чем на 61 процент

Второй по величине японский автопроизводитель Honda Motor заявил, что в III квартале его операционная прибыль составила 987,07 миллиарда долларов. Об этом сообщило Reuters.

Достигнутый результат оказался на 61,4 процента ниже, чем годом ранее. Таким образом, Honda оказалась очередным автопроизводителем, который столкнулся с убытками из-за ситуации с электромобилями. Например, в США рынок этих транспортных средств резко ухудшился из-за отмены субсидий и замедления спроса. Кроме того, сказались пошлины, к которым прибегнули Соединенные Штаты, являющиеся для Honda крупнейшим рынком сбыта.

Отмечается, что до этого об убытках, связанных с продажами электрокаров, заявили Stellantis и Ford.

В III квартале 2025 года резкого роста прибыли смог добиться немецкий автогигант BMW. Соответствующий показатель вырос больше чем втрое и достиг 1,7 миллиарда евро.