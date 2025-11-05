Покинувший Россию автогигант увеличил прибыль в три раза

BMW: В III квартале чистая прибыль компании достигла 1,7 миллиарда евро

В III квартале 2025 года немецкий автогигант BMW добился резкого роста прибыли, которая увеличилась больше чем втрое. Об этом сообщило Yahoo Finance.

Оказалось, что за указанный период чистая прибыль компании достигла 1,7 миллиарда евро. В III квартале 2024 года речь шла о 476 миллионах евро. Комментируя этот результат, руководитель BMW Оливер Ципсе констатировал надежность и устойчивость той бизнес-модели, которой придерживается автопроизводитель. Он также пояснил, что рост мировых продаж был достигнут в основном за счет моделей BMW M и электромобилей. Кроме того, Ципсе заверил, что компания не прекратит добиваться целевых показателей Европейского союза по выбросам углекислого газа к 2025 году.

Издание отметило, что показатели прибыли BMW смотрятся куда лучше, чем результаты, опубликованные ее немецкими конкурентами. Например, Mercedes к концу сентября зафиксировал прибыль в размере 3,9 миллиарда евро, в то время как прибыль Volkswagen за девятимесячный период упала до 3,4 миллиарда евро.

По итогам первого месяца осени BMW оказался в России лидером по объемам продаж в премиальном сегменте. В сентябре продали 1741 премиальный автомобиль этой марки. В годовом выражении продажи увеличились в полтора раза.