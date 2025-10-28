Экономика
28 октября 2025

Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

По итогам сентября 2025 года прекративший официальные продажи на российском рынке немецкий автогигант BMW все равно оказался лидером по объемам продаж в премиальном сегменте. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Поставки машин BMW после начала боевых действий на Украине осуществляются исключительно по схеме параллельного импорта, что привело к заметному удорожанию немецких авто. Несмотря на это, они продолжают пользоваться повышенным спросом у россиян.

За первый месяц осени в стране реализовали в общей сложности 1741 премиальный автомобиль этой немецкой марки. В годовом выражении продажи выросли в полтора раза. Подобная динамика позволила BMW с запасом опередить ближайшего конкурента в лице Exeed, продажи машин которого за отчетный период обвалились на 54 процента, до 1652 единиц. Тройку лидеров замкнул китайский Tank. Реализация его авто в России за это время снизилась вдвое.

Подобный расклад в премиум-сегменте российского авторынка говорит о постепенном изменении предпочтений граждан. На фоне сообщений о массовых проблемах с качеством поставляемых китайских машин спрос на них продолжает падать, как и рентабельность бизнеса брендов из КНР. По итогам первых трех кварталов в России закрылся в общей сложности 491 автосалон с китайскими машинами. Если тренд сохранится в среднесрочной перспективе, предупреждают эксперты, суммарное количество дилерских центров в стране снова окажется значительно ниже четырех тысяч.

