Стало известно о новой экранизации культовой книги Стивена Кинга

Режиссер Майк Флэнаган снимет новую версию фильма «Мгла» по книге Стивена Кинга

Режиссер Майк Флэнаган решил снять экранизацию известного произведения американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает издание Deadline.

Постановщик, который ранее уже работал с романами и новеллами Кинга, займется съемками своей версии фильма «Мгла». Также Флэнаган выступит сценаристом картины. Сюжет повествует о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает загадочный густой туман. Из него появляются агрессивные существа, из-за чего группа выживших вынуждена прятаться в местном продуктовом магазине.

Повесть «Мгла» вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга «Skeleton Crew». В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.

Флэнаган снял ленты по другим книгам писателя — «Игра Джеральда», сиквел «Сияния» под названием «Доктор Сон», «Жизнь Чака». Сейчас режиссер адаптирует в качестве сериала роман «Кэрри».

В ноябре гендиректор издательства «АСТ» Татьяна Горская заявила, что решение о маркировке романа Стивена Кинга «Оно» будет принято после проведения экспертизы. Причиной изъятия книг стало подозрение в пропаганде ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).