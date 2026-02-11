Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Культура
14:52, 11 февраля 2026Культура

Стало известно о новой экранизации культовой книги Стивена Кинга

Режиссер Майк Флэнаган снимет новую версию фильма «Мгла» по книге Стивена Кинга
Андрей Шеньшаков

Фото: Brent Perniac / Globallookpress.com

Режиссер Майк Флэнаган решил снять экранизацию известного произведения американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает издание Deadline.

Постановщик, который ранее уже работал с романами и новеллами Кинга, займется съемками своей версии фильма «Мгла». Также Флэнаган выступит сценаристом картины. Сюжет повествует о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает загадочный густой туман. Из него появляются агрессивные существа, из-за чего группа выживших вынуждена прятаться в местном продуктовом магазине.

Повесть «Мгла» вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга «Skeleton Crew». В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.

Флэнаган снял ленты по другим книгам писателя — «Игра Джеральда», сиквел «Сияния» под названием «Доктор Сон», «Жизнь Чака». Сейчас режиссер адаптирует в качестве сериала роман «Кэрри».

В ноябре гендиректор издательства «АСТ» Татьяна Горская заявила, что решение о маркировке романа Стивена Кинга «Оно» будет принято после проведения экспертизы. Причиной изъятия книг стало подозрение в пропаганде ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

