Силовые структуры
14:35, 11 февраля 2026Силовые структуры

Стрельба у техникума в Анапе попала на видео

Появились кадры задержания открывшего огонь у индустриального техникума в Анапе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Стрельба у индустриального техникума в Анапе попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «ЧП Анапа»

На видео показано, как вооруженные правоохранители работают на месте происшествия. Из здания техникума слышны крики.

Злоумышленником оказался 18-летний студент. Кадры с его задержанием также появились в распоряжении канала.

Показано, как правоохранители скрутили и положили на асфальт устроившего стрельбу.

Кроме того, очевидцы показали обстановку у техникума.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы выросло до пяти — один находится в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней тяжести. Характер ранений еще одного пострадавшего не сообщается.

Нападение на колледж в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов.

