Силовые структуры
14:26, 11 февраля 2026Силовые структуры

Увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы

Число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы выросло до пяти
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, один находится в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней тяжести, характер ранений еще одного пострадавшего не сообщается. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Нападение на колледж в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов.

Спасшиеся при атаке студенты рассказали, что обратили внимание на раздавшиеся на улице крики и увидели в окне бегущих людей. Понимая, что они в опасности, учащиеся немедленно забаррикадировались.

