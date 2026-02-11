Увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы

Число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы выросло до пяти

Число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы выросло до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, один находится в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней тяжести, характер ранений еще одного пострадавшего не сообщается. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Нападение на колледж в Анапе произошло 11 февраля. Нападавший 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него нашли разгрузку с десятками патронов.

Спасшиеся при атаке студенты рассказали, что обратили внимание на раздавшиеся на улице крики и увидели в окне бегущих людей. Понимая, что они в опасности, учащиеся немедленно забаррикадировались.