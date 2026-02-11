Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:15, 11 февраля 2026Силовые структуры

Студенты рассказали о своем спасении при стрельбе в техникуме Анапы

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Студенты рассказали о своем спасении во время стрельбы в техникуме Анапы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам учащихся, они обратили внимание на раздавшиеся на улице крики и увидели в окне бегущих людей. Понимая, что они в опасности, студенты немедленно забаррикадировались. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Задержанный 2008 года рождения. При себе у него была разгрузка с патронами.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей возле техникума в Анапе пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
