Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:29, 11 февраля 2026Россия

Стало известно о смерти на СВО героя известного мема

Союз журналистов Кировской области сообщил о смерти на СВО героя мема Таджибаева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Memorandum / YouTube

Во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО) не выжил Андрей Таджибаев. Об этом стало известно из сообщений Союза журналистов Кировской области и портала Kirov.ru.

Таджибаев руководил пресс-службой регионального управления ГИБДД, а позже возглавлял газету «Вятский край». Он известен как герой мема «Или ты забыл, или ты не знал», основой для которого стал случай во время общения Таджибаева с тележурналистами, во время которого он грубо ответил на телефонный звонок одного из подчиненных. Сначала он «послал» коллегу, а после перезвонил по внутренней связи, чтобы объяснить, почему тот неправ. «Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал?» — обращался он к подчиненному.

Обстоятельства смерти Таджибаева не приводятся. Известно, что контакт с Вооруженными силами он подписал в мае 2025 года.

Ранее было объявлено о смерти награжденного президентом России Владимиром Путиным в один день с генералом Сергеем Суровикиным известного экс-вагнеровца Айка Гаспаряна с позывным Абрек.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Лавров высказался о компромиссах по Украине

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область РСЗО Vampire

    В Европе ЕС призвали перестать ныть и жаловаться

    Стало известно о планировании Украиной выборов по требованию США до 15 мая

    Названа причина расцвета неполной занятости в России

    Названа раздражающая мужчин и женщин поза в сексе

    Стало известно о смерти на СВО героя известного мема

    Белый дом сделал заявление о звонке Трампа в полицию из-за Эпштейна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok