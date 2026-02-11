Стало известно о смерти на СВО героя известного мема

Союз журналистов Кировской области сообщил о смерти на СВО героя мема Таджибаева

Во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО) не выжил Андрей Таджибаев. Об этом стало известно из сообщений Союза журналистов Кировской области и портала Kirov.ru.

Таджибаев руководил пресс-службой регионального управления ГИБДД, а позже возглавлял газету «Вятский край». Он известен как герой мема «Или ты забыл, или ты не знал», основой для которого стал случай во время общения Таджибаева с тележурналистами, во время которого он грубо ответил на телефонный звонок одного из подчиненных. Сначала он «послал» коллегу, а после перезвонил по внутренней связи, чтобы объяснить, почему тот неправ. «Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал?» — обращался он к подчиненному.

Обстоятельства смерти Таджибаева не приводятся. Известно, что контакт с Вооруженными силами он подписал в мае 2025 года.

Ранее было объявлено о смерти награжденного президентом России Владимиром Путиным в один день с генералом Сергеем Суровикиным известного экс-вагнеровца Айка Гаспаряна с позывным Абрек.