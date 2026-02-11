Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Силовые структуры
Следствие и суд
16:00, 11 февраля 2026Силовые структуры

Участник покушения на генерала Алексеева пообещал суду не сбегать

Пособник покушения на генерала Алексеева Васин сотрудничает со следствием
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Один из участников покушения на генерал-лейтенанта Главного разведывательного управления Минобороны Владимира Алексеева сотрудничает со следствием. Как сообщает ТАСС, речь идет о Викторе Васине.

Мужчина уже дает показания на других фигурантов. Сам он признал вину, раскаялся в содеянном и пообещал не сбегать от следствия. Как уточняет Telegram-канал Shot, в суде Васин всячески пытался оправдаться — он говорил, что хотел предотвратить покушение и отговаривал киллера Любомира Корбу от «необдуманных поступков».

Нападение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный оказал активное сопротивление киллеру и смог выжить. Он уже пришел в сознание.

После покушения сотрудники силовых структур задержали троих. Еще одна участница — Зинаида Серебрицкая – успела скрыться за границей.

