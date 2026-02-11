Участникам покушения на генерала Алексеева распределили роли

СК просит арестовать пособников покушения на генерала Алексеева Васиных

Следователь направил в Замосковрецкий суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения пособникам покушения на генерал-лейтенанта ГРУ Минобороны Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

СК просит об аресте отца и сына — Виктора и Павла Васиных. По данным следствия, их роли при совершении преступления распределились следующим образом: Васин-старший арендовал квартиру киллеру Любомиру Корбе, снабдил его проездными билетами на общественный транспорт.

Васин-младший обеспечил сообщников транспортом для наружного наблюдения за генералом и поездки к схрону с оружием. Он также закупил средства технического контроля и трекер для слежки за Алексеевым, чтобы определить схему его маршрутов, чтобы спланировать место и время покушения. Кроме того, Павел Васин для СБУ собирал в интернете и поисковых системах данные об адресах проживания и автомобилях еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны России.

По решению суда Корба арестован, а на пособницу Зинаиду Серебрицкую выдана санкция о заочном аресте, она скрылась в Турции и объявлена в розыск.

Следствие устанавливает других подельников.

Нападение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный уже пришел в сознание.