Раскрыто местонахождение разыскиваемой за покушение на генерала Алексеева

Разыскиваемая за покушение на Алексеева Серебрицкая находится в Турции

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции. Об этом пишет ТАСС.

Женщина прилетала рейсом из Москвы в Стамбул.

Собеседник ТАСС также рассказал, что у женщины есть российское гражданство, которым она пользовалась, когда приезжала из ЛНР.

Ранее Серебрицкая была объявлена в розыск на основании статьи о посягательстве на жизнь представителя власти.

Нападение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный уже пришел в сознание.