Названо основание розыска пособницы покушения на российского генерала

Серебрицкая объявлена в розыск за посягательство на жизнь представителя власти

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая объявлена в розыск на основании статьи о посягательстве на жизнь представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ее карточка появилась в базе розыска МВД России. Предпринимаются меры по установлению ее местонахождения и задержанию для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее были обнародованы факты из биографии Серебрицкой (Антонюк). Она родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Ворошиловградской области, в настоящее время Луганской области. Зарегистрирована в селе Хорошее на улице Кирова. До 2020 года была гражданкой Украины. У нее образование среднее специальное, в 1993 году окончила Луганский техникум общественного питания по специальности товаровед. С 2013 по 2025 год работала управляющей в мясном магазине.

Серебрицкая была лишена родительских прав, у нее забрали двух сыновей, еще две дочери живут на Украине. Один из сыновей после отъезда матери стал зависим от алкоголя и наркотиков. Зинаида перечисляла в местный магазин деньги только на продукты, чтобы он не мог злоупотреблять спиртным.

5 февраля в 01:10 Серебрицкая вылетела из России авиарейсом Москва — Стамбул из аэропорта Внуково. По данным ФСБ, именно она с 11 декабря 2025 года сняла в аренду квартиру в жилом доме, где проживает Алексеев, и передала киллеру электронный ключ от подъезда.

Нападение на генерал-лейтенанта Алексеева было совершено 6 февраля утром в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Все произошло в момент, когда он вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Алексеев уже пришел в сознание.