Появилась подробность о семье одной из участниц покушения на генерала Алексеева

ТАСС: Участница покушения на генерала Алексеева была лишена родительских прав

Одна из участниц покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева была лишена родительских прав. У Зинаиды Серебрицкой (Антонюк) забрали двоих детей, об этом стало известно ТАСС по рассказам местной жительницы Ирины.

«У нее два сына — лишена прав материнских. У нее две дочки, которые, я так понимаю, на Украине, и взрослые пацаны. Один здесь жил, сын, 36-37 лет ему было», — поделилась местная жительница.

Сосед злоумышленницы Вадим рассказал, что один из сыновей, проживавших в этом доме, после отъезда матери стал зависим от алкоголя и наркотиков. Он добавил, что Зинаида перечисляла в местный магазин деньги только на продукты, чтобы он не мог злоупотреблять спиртным. Позднее оба сына Серебрицкой покинули село.

Также известно, что Серебрицкая занималась продажей одежды «секонд-хенд» из своего гаража 20 лет назад, перед отъездом в Москву. «Я знаю, что у нее муж был турок. А у нее был, по-моему, не один муж -— араб второй», — сообщил один и очевидцев.

Нападение на генерал-лейтенанта Алексеева было совершено 6 февраля утром в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Все произошло в момент, когда он вышел из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Алексеев уже пришел в сознание.