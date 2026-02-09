Реклама

11:20, 9 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты данные о сбежавшей из России сообщнице покушения на генерала ГРУ

ФСБ показала фото Серебрицкой, пособницы покушения на генерала Алексеева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала фото и видео Зинаиды Серебрицкой — сообщницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видна темноволосая женщина с короткой стрижкой. Из ориентировки следует, что она до 2020 года была гражданкой Украины. Серебрицкая (ранее Антонюк) родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Ворошиловградской области, в настоящее время Луганской области. Зарегистрирована в селе Хорошее на улице Кирова.

У нее образование среднее специальное, в 1993 году окончила Луганской техникум общественного питания по специальности товаровед. С 2013 по 2025 год работала управляющей в мясном магазине.

5 февраля в 01:10 Серебрицкая вылетела из России авиарейсом МоскваСтамбул из аэропорта Внуково. По данным ФСБ, именно она с 11 декабря 2025 года сняла в аренду квартиру в жилом доме, где проживает Алексеев и передала киллеру электронный ключ от подъезда.

Покушение на генерала Алексеева было совершено в пятницу, 6 февраля, около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. В Алексеева попало несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению он выжил.

