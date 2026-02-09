Раскрыты данные о сбежавшей из России сообщнице покушения на генерала ГРУ

ФСБ показала фото Серебрицкой, пособницы покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала фото и видео Зинаиды Серебрицкой — сообщницы покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видна темноволосая женщина с короткой стрижкой. Из ориентировки следует, что она до 2020 года была гражданкой Украины. Серебрицкая (ранее Антонюк) родилась в 1971 году в поселке Фрунзе Ворошиловградской области, в настоящее время Луганской области. Зарегистрирована в селе Хорошее на улице Кирова.

У нее образование среднее специальное, в 1993 году окончила Луганской техникум общественного питания по специальности товаровед. С 2013 по 2025 год работала управляющей в мясном магазине.

5 февраля в 01:10 Серебрицкая вылетела из России авиарейсом Москва — Стамбул из аэропорта Внуково. По данным ФСБ, именно она с 11 декабря 2025 года сняла в аренду квартиру в жилом доме, где проживает Алексеев и передала киллеру электронный ключ от подъезда.

Покушение на генерала Алексеева было совершено в пятницу, 6 февраля, около семи часов утра. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле своего дома на Волоколамском шоссе, когда выходил на работу. В Алексеева попало несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению он выжил.