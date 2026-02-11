Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:00, 11 февраля 2026

Появилась новая информация по делу о покушении на генерала Алексеева

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Неустановленные лица появились в деле о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Любомир] Корба, [Павел] Васин, [Зинаида] Серебрицкая и иные неустановленные соучастники… приняли решение совершить убийство Алексеева», — сказал следователь.

Нападение на генерала Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Все произошло в момент, когда он выходил из квартиры, чтобы спуститься к служебной машине и поехать на работу. Генерала ранили, но он выжил, и в данный момент уже пришел в сознание.

Непосредственным исполнителем преступления стал гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. Его пособниками считаются Виктор и Павел Васины, а также Зинаида Серебрицкая. Всех, кроме последней, которая скрылась в Турции, удалось задержать.

