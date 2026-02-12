Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 12 февраля 2026Россия

12 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Jason Reed / Reuters

12 февраля в России отмечают День полиции общественной безопасности, а в мире — Международный день науки и гуманизма (День Дарвина). Православные в эту дату отмечают Трехсвятие (Собор трех святителей). Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 февраля 2026 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России 12 февраля

День полиции общественной безопасности

Праздник приурочен ко дню издания Указа, который утвердил Положение о милиции общественной безопасности (МОБ) в 1993 году. После реформы МВД в 2011 года МОБ переименовали в подразделение полиции по охране общественного порядка. Его основная задача — обеспечить пресечение и профилактику преступных проявлений, а также личную и имущественную безопасность граждан.

Праздники в мире 12 февраля

Международный день науки и гуманизма (День Дарвина)

Фото: Jose Manuel Ribeiro / Reuters

В день рождения ученого Чарльза Дарвина, появившегося на свет в 1809 году, его коллеги со всего света празднуют День науки и гуманизма. Это событие призвано напомнить не только о теории естественного отбора, автором которой был Дарвин, но и обо всех ученых, занимающихся популяризацией науки.

В этот день специалисты во всем мире, в том числе и в России, собираются на семинары и слеты, организуют выставки, конференции. К видным деятелям наук в этот праздник присоединяются и студенты, они устраивают в вузах встречи и капустники.

День Красной Руки

День Красной Руки имеет и второе название — Международный день детей-солдат. Праздник посвящен несовершеннолетним, которых судьба или власти вынудили взять в руки оружие. День Красной Руки призван напомнить о недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах и поддержать ребят, которые из-за войн лишены нормального детства.

Детей до сих пор часто привлекают в качестве солдат во многих странах, например, на Филиппинах, в Колумбии, в Уганде, в Мьянме и в Демократической Республике Конго.

Впервые День Красной Руки отметили в 2009 году. Тогда в действие вступил дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 2000-м. Документ коснулся участия детей в войнах. Его подписали более 170 стран, выступив тем самым против использования несовершеннолетних как солдат.

Фото: Jason Reed / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 12 февраля

  • Всемирный день брачных агентств;
  • Карнавал в Ницце;
  • День репродуктивного здоровья.

Церковный праздник

Трехсвятие (Собор трех святителей)

Православные верующие 12 февраля почитают память великих святителей — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. В XI веке священники Константинополя поспорили, кто из этих Вселенских учителей главнее. Тогда, согласно преданию, все три святителя явились во сне митрополиту Евхаитскому Иоанну и повелели установить день их память в одну дату — как символ того, что они равны перед богом.

Еще этот праздник называют Днем семейной святости. 12 февраля принято молиться всем трем святым, чтобы они даровали мир семье и помогали воспитывать детей.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 12 февраля

  • Память блаженной Пелагеи Дивеевской
  • Память священномученика Ипполита, епископа Остинского

Приметы 12 февраля

В народе 12 февраля — Васильев день. Наши предки верили, что в этот день нельзя прясть, поэтому его также называют «днем трех святителей-непрядильщиков». Также на Руси в этот день молодые девушки вешали на ветки разноцветные ленты, произнося имя суженого — они верили, что так можно привлечь в жизнь любовь.

  • Если волки воют близко — будет мороз;
  • Если снегирь щебечет скрипучим голосом — ожидается вьюга;
  • Красная луна сулит сильный ветер, который, в свою очередь, обещает сырой год.

Кто родился 12 февраля

Авраам Линкольн (1809 — 1865)

16-й президент и национальный герой США Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 года в штате Кентукки в бедной фермерской семье. Несмотря на тяжелое детство, ему удалось сделать блестящую карьеру в политике и стать одним из основателей Республиканской партии.

Главный итог президентства Линкольна — в стране после кровопролитной Гражданской войны было отменено рабство. Сейчас портрет 16-го президента изображен на пятидолларовой купюре.

Анна Павлова (1881-1931)

Фото: Public domain / Wikipedia

Одна из величайших балерин минувшего века родилась 12 февраля 1881 года в Санкт-Петербурге в бедной семье. Ее мать была прачкой, а отец — простым солдатом. Талант и упорство позволили Павловой стать прима-балериной Мариинского театра. Она посвятила всю жизнь балету и умерла на гастролях. По легенде, последними ее словами было: «Приготовьте мой костюм лебедя».

Кто еще родился 12 февраля

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об идее объявить выборы президента Украины. Он поставил «очень простое» условие для проведения голосования

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о выборах на Украине

    В Госдепе похвастались отказом Индии от российской нефти

    Для Windows выйдет уникальное обновление

    Названы наиболее опасные схемы мошенников накануне Дня всех влюбленных

    ВСУ ударили по скорой помощи в российском регионе

    «Это не останется без ответа». НАТО начнет новую военную миссию в Арктике. Чем это грозит России?

    Канадский хоккеист предложил включить Овечкина в сборную Канады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok