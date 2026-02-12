12 февраля в России отмечают День полиции общественной безопасности, а в мире — Международный день науки и гуманизма (День Дарвина). Православные в эту дату отмечают Трехсвятие (Собор трех святителей). Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 февраля 2026 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России 12 февраля

День полиции общественной безопасности

Праздник приурочен ко дню издания Указа, который утвердил Положение о милиции общественной безопасности (МОБ) в 1993 году. После реформы МВД в 2011 года МОБ переименовали в подразделение полиции по охране общественного порядка. Его основная задача — обеспечить пресечение и профилактику преступных проявлений, а также личную и имущественную безопасность граждан.

Праздники в мире 12 февраля

Международный день науки и гуманизма (День Дарвина)

В день рождения ученого Чарльза Дарвина, появившегося на свет в 1809 году, его коллеги со всего света празднуют День науки и гуманизма. Это событие призвано напомнить не только о теории естественного отбора, автором которой был Дарвин, но и обо всех ученых, занимающихся популяризацией науки.

В этот день специалисты во всем мире, в том числе и в России, собираются на семинары и слеты, организуют выставки, конференции. К видным деятелям наук в этот праздник присоединяются и студенты, они устраивают в вузах встречи и капустники.

День Красной Руки

День Красной Руки имеет и второе название — Международный день детей-солдат. Праздник посвящен несовершеннолетним, которых судьба или власти вынудили взять в руки оружие. День Красной Руки призван напомнить о недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах и поддержать ребят, которые из-за войн лишены нормального детства.

Детей до сих пор часто привлекают в качестве солдат во многих странах, например, на Филиппинах, в Колумбии, в Уганде, в Мьянме и в Демократической Республике Конго.

Впервые День Красной Руки отметили в 2009 году. Тогда в действие вступил дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 2000-м. Документ коснулся участия детей в войнах. Его подписали более 170 стран, выступив тем самым против использования несовершеннолетних как солдат.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 февраля

Всемирный день брачных агентств;

Карнавал в Ницце;

День репродуктивного здоровья.

Церковный праздник

Трехсвятие (Собор трех святителей)

Православные верующие 12 февраля почитают память великих святителей — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста. В XI веке священники Константинополя поспорили, кто из этих Вселенских учителей главнее. Тогда, согласно преданию, все три святителя явились во сне митрополиту Евхаитскому Иоанну и повелели установить день их память в одну дату — как символ того, что они равны перед богом.

Еще этот праздник называют Днем семейной святости. 12 февраля принято молиться всем трем святым, чтобы они даровали мир семье и помогали воспитывать детей.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 февраля

Память блаженной Пелагеи Дивеевской

Память священномученика Ипполита, епископа Остинского

Приметы 12 февраля

В народе 12 февраля — Васильев день. Наши предки верили, что в этот день нельзя прясть, поэтому его также называют «днем трех святителей-непрядильщиков». Также на Руси в этот день молодые девушки вешали на ветки разноцветные ленты, произнося имя суженого — они верили, что так можно привлечь в жизнь любовь.

Если волки воют близко — будет мороз;

Если снегирь щебечет скрипучим голосом — ожидается вьюга;

Красная луна сулит сильный ветер, который, в свою очередь, обещает сырой год.

Кто родился 12 февраля

16-й президент и национальный герой США Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 года в штате Кентукки в бедной фермерской семье. Несмотря на тяжелое детство, ему удалось сделать блестящую карьеру в политике и стать одним из основателей Республиканской партии.

Главный итог президентства Линкольна — в стране после кровопролитной Гражданской войны было отменено рабство. Сейчас портрет 16-го президента изображен на пятидолларовой купюре.

Одна из величайших балерин минувшего века родилась 12 февраля 1881 года в Санкт-Петербурге в бедной семье. Ее мать была прачкой, а отец — простым солдатом. Талант и упорство позволили Павловой стать прима-балериной Мариинского театра. Она посвятила всю жизнь балету и умерла на гастролях. По легенде, последними ее словами было: «Приготовьте мой костюм лебедя».

