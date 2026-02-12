Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

EMSC: У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Тайваня в четверг, 12 февраля, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 06:27 по местному времени (01:27 мск). Эпицентр располагался в 180 километрах к югу от города Хэнчунь с населением около 31,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения к данному моменту не поступала.

Накануне в Хабаровском крае произошло чуть более сильное землетрясение. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,6.