Экономика
07:38, 12 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

У берегов Тайваня в четверг, 12 февраля, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 06:27 по местному времени (01:27 мск). Эпицентр располагался в 180 километрах к югу от города Хэнчунь с населением около 31,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения к данному моменту не поступала.

Накануне в Хабаровском крае произошло чуть более сильное землетрясение. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,6.

