11:24, 11 февраля 2026Экономика

В российском регионе произошло мощное землетрясение

В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 5,6
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ronny Adolof Buol / Shutterstock / Fotodom

В Хабаровском крае в среду, 11 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 16:29 по местному времени (09:29 по московскому времени). Их эпицентр располагался в Охотском море, в 253 километрах к юго-востоку от поселка Охотск, население которого составляет около 3,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Накануне днем у берегов Камчатки было зафиксировано сопоставимое по силе землетрясение. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,1.

