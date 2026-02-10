У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

EMSC: У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

У берегов Камчатки во вторник, 10 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:44 по местному времени (12:44 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 157 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением около 165 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Минувшей ночью ощутимые подземные толчки были зафиксированы в районе Анапы и Новороссийска. Их магнитуду сейсмологи оценили в 4,8. По словам местных жителей, около двух часов ночи «высотные дома раскачивались как игрушки».