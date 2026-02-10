Сильное землетрясение произошло в Краснодарском крае

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Анапы и Новороссийска

Сильное землетрясение, магнитудой 4,8, произошло в Краснодарском крае в районе Анапы и Новороссийска в ночь с 9 на 10 февраля. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения был почти в 13 километрах от Анапы и в 35 километрах от Новороссийска.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, около двух часов ночи были сильные толчки, от которых «высотные дома раскачивались как игрушки».

Люди выскочили из кроватей, а некоторые даже выбежали на улицу.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли. А также напомнил о правилах поведения во время землетрясений, которые опубликованы на сайте городской администрации.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки. Эпицентр располагался в 190 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением примерно 165 тысяч человек.