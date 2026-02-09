У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

EMSC: У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Камчатки в понедельник, 9 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 17:09 по местному времени (08:09 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 190 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением примерно 165 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 6 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что у побережья южных Курил произошло ощутимое землетрясение. Магнитуду этих подземных толчков сейсмологи оценили в 4,5.