Экономика
13:59, 9 февраля 2026Экономика

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

EMSC: У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

У берегов Камчатки в понедельник, 9 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 17:09 по местному времени (08:09 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 190 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского с населением примерно 165 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 6 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что у побережья южных Курил произошло ощутимое землетрясение. Магнитуду этих подземных толчков сейсмологи оценили в 4,5.

