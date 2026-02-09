Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

У побережья южных Курил произошло землетрясение. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на понедельник, 9 февраля. Их магнитуда достигала 4,5 — сейсмологи считают это ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в Тихом океане, в 55 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров, уточнила Семенова. По данным специалистки, жители Шикотана ощутили подземные толчки силой до трех баллов. О пострадавших и разрушения информации нет, тревогу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло на юге Мексики. Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 8 февраля, в 15:42 по местному времени (0:42 9 февраля по московскому времени). Их магнитуда достигала 5,7.