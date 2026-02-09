Мощное землетрясение произошло в одной стране

USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Мексике

Мощное землетрясение произошло на юге Мексики. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 8 февраля, в 15:42 по местному времени (0:42 9 февраля по московскому времени). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в трех километрах от города Сан-Мигель-Коатлан, а очаг залегал на глубине 18,8 километра. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях пока не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали в 04:20 субботы, 7 февраля, по местному времени (19:20 пятницы, 6 февраля, по московскому времени). Их эпицентр располагался в 276 километрах к юго-востоку от Вилючинска, население которого составляет около 22,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километров.