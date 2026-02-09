Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 9 февраля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Мексике
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Мощное землетрясение произошло на юге Мексики. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 8 февраля, в 15:42 по местному времени (0:42 9 февраля по московскому времени). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в трех километрах от города Сан-Мигель-Коатлан, а очаг залегал на глубине 18,8 километра. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях пока не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Курильских островов. Подземные толчки зафиксировали в 04:20 субботы, 7 февраля, по местному времени (19:20 пятницы, 6 февраля, по московскому времени). Их эпицентр располагался в 276 километрах к юго-востоку от Вилючинска, население которого составляет около 22,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Стало известно новое место прописки Долиной

    ВС России обратили ВСУ в бегство после контратак в Сумской и Харьковской областях

    Евросоюз обсудит самые насущные потребности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok