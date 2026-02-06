Реклама

Экономика
19:57, 6 февраля 2026Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У берегов Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 04:20 субботы, 7 февраля, по местному времени (19:20 пятницы, 6 февраля, по московскому времени). Их эпицентр располагался в 276 километрах к юго-востоку от Вилючинска, население которого составляет около 22,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Ранее в феврале стало известно о мощном землетрясении в Японии — его магнитуду сейсмологи оценили в 5,0. Очаг залегал на глубине 40 километров.

