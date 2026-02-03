Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 3 февраля 2026Экономика

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jo Yong hak / Reuters

В Японии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли у берегов острова Хонсю в 18:03 по местному времени (12:03 мск). Эпицентр располагался в 22 километрах к востоку от города Китаибараки с населением около 50,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения к данному моменту не поступала.

Ранее подземные толчки аналогичной силы были зафиксированы у берегов Камчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Названа причина смерти диктора Светланы Жильцовой

    Боец СВО прокомментировал слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

    Кличко заявил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Названа причина нападения российской школьницы с ножом на сверстницу

    Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

    Том Круз испугался британских грабителей

    Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok