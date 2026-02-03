В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Японии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли у берегов острова Хонсю в 18:03 по местному времени (12:03 мск). Эпицентр располагался в 22 километрах к востоку от города Китаибараки с населением около 50,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 60 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения к данному моменту не поступала.

Ранее подземные толчки аналогичной силы были зафиксированы у берегов Камчатки.