Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:57, 3 февраля 2026Экономика

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

На Камчатке во вторник, 3 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 12:33 по местному времени (3:33 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 39 километрах к северо-востоку от поселка Ключи, где проживает около четырех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Накануне стало известно о землетрясении, которое сейсмологи зафиксировали у берегов Крыма в Азовском море. Его магнитуду специалисты оценили в 4,8.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

    Мужчина попал за решетку из-за секса с пылесосом

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

    В Калининграде начнут собирать премиум-внедорожники из Китая

    ВСУ бросились бежать в Сумской области

    Российский тревел-блогер объяснил популярность Южной Африки у соотечественников

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok