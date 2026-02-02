Реклама

16:55, 2 февраля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крыма в Азовском море
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Землетрясение произошло у берегов Крыма в Азовском море. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 2 февраля, в 12:47 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 4,8 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в Азовском море, в 78 километрах к северо-западу от города Керчь и в 35 километрах от города Щелкино. Очаг залегал на глубине 10 километрах. О разрушениях и пострадавших от землетрясения информация не поступала.

Ранее мощное землетрясение произошло на Камчатке. Подземные толчки зафиксировали в среду, 28 января. Их магнитуда достигала 5,2. Эпицентр явления располагался в 178 километрах к юго-востоку от Вилючинска, где проживает около 25 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров.

