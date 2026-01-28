Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 28 января 2026Экономика

На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке в среду, 28 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 21:14 по местному времени (12:14 мск). Их эпицентр располагался в 178 километрах к юго-востоку от Вилючинска, где проживает около 25 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.

Ранее в этот же день стало известно, что на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой семь километров. Пепловый шлейф при этом растянулся на 110 километров западнее вулкана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Раскрыта масштабная коррупционная схема сотрудников РЖД

    Китай разрешил трем компаниям покупать ИИ-чипы у американской Nvidia

    В Кремле оценили одно решение ЕС фразой «это их проблемы»

    «Его пытаются уничтожить финансово». Посадивший самолет в поле российский пилот стал работать курьером ради помощи матери-инвалиду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok