Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:22, 28 января 2026Экономика

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 7-километровый столб пепла
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная группа реагирования на извержения вулкана Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На вулкане продолжается рост лавового купола. Исполин выбросил столб пепла на высоту семи километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на 110 километров западнее вулкана. На фоне этого вершине присвоили оранжевый код авиационной опасности.

26 января на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 километров.

Ранее произошло извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах. Это был сорок первый эпизод продолжающегося извержения, во время которого исполин выпустил фонтан лавы высотой до 460-480 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Выступившая против Трампа Европа оказалась в зависимости от США

    Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

    Из-за конфликтов со школьниками российским учителям захотели поручить новую обязанность

    Боец СВО выжил благодаря армейскому жетону

    Бывший сотрудник СБУ рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Африку

    Раскрыты первые итоги эксперимента с оценками за поведение в российских школах

    Врач предупредил об опасности введения бытовых предметов в прямую кишку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok