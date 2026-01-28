На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 7-километровый столб пепла

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная группа реагирования на извержения вулкана Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На вулкане продолжается рост лавового купола. Исполин выбросил столб пепла на высоту семи километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на 110 километров западнее вулкана. На фоне этого вершине присвоили оранжевый код авиационной опасности.

26 января на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 километров.

Ранее произошло извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах. Это был сорок первый эпизод продолжающегося извержения, во время которого исполин выпустил фонтан лавы высотой до 460-480 метров.