Экономика
16:47, 26 января 2026Экономика

На Гавайях произошло извержение вулкана

На Гавайях вулкан Килауэа выпустил фонтан лавы высотой до 480 метров
Виктория Клабукова

Фото: United States Geological Survey / Reuters

На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как уточняется, это был сорок первый эпизод продолжающегося извержения, он начался в 11 часов утра по местному времени (полночь по московскому). Новый эпизод сразу дал о себе знать резким усилением сейсмической активности. В ходе него вулкан выпустил фонтан лавы, в высоту выброс достиг 460-480 метров. Северное и южное жерла исполина проявляли равную активность на протяжении всего эпизода извержения, обращают внимание сейсмологи.

По информации специалистов, первое за год извержение Килауэа было зафиксировано 13 января. Тогда высота лавовых фонтанов достигала 200 метров.

Ранее на видео попал момент извержения вулкана Этна. Сицилийский исполин выбросил лаву на высоту 400 метров. Активность вулкана привела к перебоям авиасообщения, был введен красный уровень тревоги.

