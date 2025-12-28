Реклама

14:45, 28 декабря 2025

Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео


Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Вулкан Этна на итальянской Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров. Кадры извержения попали на видео очевидцев.

По опубликованным в X данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), новая фаза активности вулкана началась 24 декабря. После небольшого затишья в субботу, 27 декабря, был зафиксирован очередной эпизод активности. Сообщается, что из-за сильной облачности оценить происходящее на вулкане трудно, но с наступлением сумерек видна значительная активность — в частности, то, что вулкан выбрасывает струи лавы высотой до 300-400 метров.

Активность вулкана привела к перебоям авиасообщения. Так, в аэропорту ближайшего к вулкану города Катании введен красный (последний) уровень тревоги.

Ранее на высочайшей горе в Африке Килиманджаро потерпел крушение вертолет. Двое находящихся в нем туристов из Чехии не выжили, также на месте крушения без признаков жизни обнаружили местного врача, пилота и гида.

