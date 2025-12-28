Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео

Извержение вулкана Этна на итальянской Сицилии попало на видео

Вулкан Этна на итальянской Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров. Кадры извержения попали на видео очевидцев.

По опубликованным в X данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), новая фаза активности вулкана началась 24 декабря. После небольшого затишья в субботу, 27 декабря, был зафиксирован очередной эпизод активности. Сообщается, что из-за сильной облачности оценить происходящее на вулкане трудно, но с наступлением сумерек видна значительная активность — в частности, то, что вулкан выбрасывает струи лавы высотой до 300-400 метров.

Активность вулкана привела к перебоям авиасообщения. Так, в аэропорту ближайшего к вулкану города Катании введен красный (последний) уровень тревоги.

Ранее на высочайшей горе в Африке Килиманджаро потерпел крушение вертолет. Двое находящихся в нем туристов из Чехии не выжили, также на месте крушения без признаков жизни обнаружили местного врача, пилота и гида.